Moradores de Seul entram em pânico após falso alarme de foguete

Um alerta de evacuação de emergência enviado por engano em Seul, após o lançamento de um foguete norte-coreano, espalhou pânico nesta quarta-feira (31), com a queda dos serviços de Internet, gerando o temor de que o governo não seja confiável na gestão de uma crise real.



O alerta, enviado às 6h41 (horário local) para todos os telefones celulares em Seul, dizia: "Cidadãos, por favor, preparem-se para evacuar e permitam que crianças e idosos sejam retirados primeiro". O texto não especificava por que os moradores deveriam deixar suas casas, nem para onde deveriam ir.



Seul tem uma rede de abrigos subterrâneos antiaéreos, mas eles nunca foram usados em uma situação de emergência real.



O Naver, o maior portal de Internet sul-coreano, disse à AFP que sua rede ficou fora do ar por cinco minutos, devido ao tráfego excessivo gerado pelo alerta. Após cerca de 20 minutos de confusão, o governo retirou o alerta.



"Informamos que o alerta enviado às 6h41 foi emitido por engano", informou um segundo alerta.



A retratação gerou raiva e frustração, incluindo apelos nas redes sociais pela renúncia do prefeito de Seul, Oh Se-hoon.



"Levei meus dois filhos pequenos a um estacionamento subterrâneo como eles aconselharam", disse à AFP um homem de 37 anos, pedindo para ser identificado por seu sobrenome, Yoon.



A mensagem para cancelar o alerta deixou-o "sem palavras e indignado", declarou.



"Agora ninguém vai acreditar em um alerta verdadeiro (...)", acrescentou.



O alerta foi emitido depois que a Coreia do Norte lançou um foguete com um satélite espião militar que caiu no mar, devido a uma falha técnica. O avião sobrevoou as águas a oeste da península coreana, longe da área metropolitana de Seul, confirmaram os militares sul-coreanos, posteriormente.



"Foi um lançamento espacial sobre o oceano", tuitou Jeffrey Lewis, especialista em não proliferação do Middlebury Institute of International Studies.



"É como se o Japão emitisse alertas de refúgio toda vez que a Coreia do Sul faz um lançamento espacial", disse ele.



- 'Ação imediata' -



Já as autoridades de Seul defenderam o alerta.



Quando a Coreia do Norte lançou o foguete em direção ao sul, o governo local "considerou que uma ação imediata era necessária", justificou o prefeito Oh, em uma entrevista coletiva.



"Esse texto de emergência pode ter sido uma reação excessiva, mas (...) não podemos negociar com a segurança", acrescentou.



Oh garantiu que a cidade vai melhorar seu sistema de alerta para evitar confusão e emitir orientações adequadas.



Muitos sul-coreanos expressaram no Twitter sua frustração com as mensagens deficientes do governo.



"Não nos disseram se precisávamos nos retirar, nem nos disseram para onde ir", reclamou o usuário @duckdo_122. "Acho que vou acabar morto se uma guerra real estourar", acrescentou.



Outro morador de Seul, @pedestrian_1234, tuitou que a ordem de evacuação provocou um verdadeiro pânico.



"Quase desmaiei porque o texto de alerta nos pedia para evacuar sem dar as informações necessárias", escreveu ele. "Minhas mãos tremiam, tive que pesquisar no Twitter para obter as informações", completou.



O analista Ankit Panda, baseado nos Estados Unidos, disse que o erro deve gerar uma investigação e uma revisão dos parâmetros sul-coreanos de resposta aos eventos com mísseis.