436

A Coreia do Norte lançou o que alega ser um "veículo espacial", informou o exército sul-coreano na manhã desta quarta-feira (noite de terça, 30, no Brasil), levando as autoridades da cidade de Seul a emitirem um alerta pedindo aos cidadãos que se preparem para uma evacuação.



Pyongyang disparou "o que diz ser um veículo de lançamento espacial" em direção ao sul, informou o Estado-maior conjunto sul-coreano.



Logo depois, um alerta em texto foi emitido, pedindo: "cidadãos, preparem-se para evacuar e permitam que idosos e crianças o façam primeiro", enquanto uma sirene de ataque aéreo soava no centro da capital sul-coreana.