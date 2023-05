Em cúpula em Brasília, Lacalle Pou critica defesa de Lula à Venezuela

436

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, criticou, nesta terça-feira (30), o presidente Lula por ter defendido o venezuelano Nicolás Maduro, ao afirmar que as denúncias de autoritarismo na Venezuela se devem a uma "narrativa", durante uma reunião de líderes sul-americanos em Brasília.



"Fiquei surpreso quando se falou que o que acontece na Venezuela é uma narrativa", disse Lacalle Pou, durante seu discurso perante Lula e os demais dirigentes presentes na reunião convocada por Lula para relançar a integração regional.



"Se há tantos grupos no mundo que estão tentando mediar para que a democracia seja plena na Venezuela, para que os direitos humanos sejam respeitados, que não haja presos políticos, o pior que podemos fazer é tapar o sol com a peneira", afirmou.



"Vamos usar o nome certo e vamos ajudar", afirmou Lacalle, que chamou Maduro de "ditador".



Lula, que voltou à Presidência em janeiro, reatou os laços diplomáticos com o governo de Maduro. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) reconheceu Juan Guaidó como presidente encarregado da Venezuela.



Na segunda-feira, o brasileiro recebeu com honras seu contraparte venezuelano e juntos ambos anunciaram o início de um "novo tempo" nas relações bilaterais.



Lula questionou as sanções internacionais "inexplicáveis" contra o líder venezuelano e seu governo.



"Companheiro Maduro, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela: da antidemocracia, do autoritarismo", disse Lula.



"Cabe à Venezuela mostrar sua narrativa, que possa efetivamente fazer as pessoas mudarem de opinião", acrescentou.