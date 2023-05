Jovem brasileira morre em acidente de trânsito nos EUA

436

O carro da jovem pegou fogo após a colisão e uma perícia será realizada para investigar as circunstâncias do acidente (foto: Reprodução/Redes Sociais) Uma brasileira de 22 anos, Letícia Dourado Padilha, natural de Abadiânia, região do Entorno do Distrito Federal, morreu após um acidente de trânsito em Middlebury, nos Estados Unidos. Letícia morava no país norte-americano há mais de um ano e estava retornando do trabalho quando ocorreu o acidente fatal. O irmão da jovem, Michael Dourado Padilha, informou que a tragédia ocorreu na madrugada de domingo, 28 de maio.





Letícia trabalhava em uma casa noturna e estava a caminho de casa quando seu carro foi atingido por outro veículo que trafegava na contramão. O motorista do outro carro também faleceu no acidente. A suspeita é de que ele estivesse sob a influência de drogas ou álcool. Michael relatou ao portal G1 que a família recebeu a triste notícia através do chefe de Letícia.





O carro da jovem pegou fogo após a colisão e uma perícia será realizada para investigar as circunstâncias do acidente. Segundo seu irmão, Letícia era uma pessoa carismática, com um sorriso fácil e muitos amigos. Ela havia se mudado para os Estados Unidos cerca de um ano e meio antes para trabalhar e tinha um espírito aventureiro. A família está profundamente abalada com a notícia.





Michael destacou que a irmã caçula tinha muitos sonhos e vontade de vencer na vida. A prefeitura de Abadiânia manifestou solidariedade à família de Letícia por meio das redes sociais.





Quanto ao corpo da jovem, a família ainda não sabe se será possível trazê-lo de volta ao Brasil. É necessário aguardar a conclusão das perícias e a liberação do corpo para que possam decidir os próximos passos.