Grupos de sérvios voltam a se reunir após confrontos no Kosovo

A situação no norte do Kosovo permanece tensa nesta terça-feira (30) e manifestantes sérvios continuam a se reunir diante da prefeitura de Zvecan, onde na véspera foram registrados confrontos que deixaram 30 soldados das forças internacionais feridos.



Membros da Força Internacional para Kosovo (KFOR), liderada pela OTAN, montaram uma barricada ao redor da prefeitura para bloquear o acesso, informou uma jornalista da AFP.



Três veículos blindados da polícia kosovar foram estacionados em frente à sede da prefeitura. A presença dessa força gera indignação entre os sérvios, que são maioria em quatro localidades do norte de Kosovo.



Os sérvios boicotaram as eleições municipais de abril nas quatro cidades, para as quais foram eleitos prefeitos albaneses, mas com uma participação inferior a 3,5%.



Esses prefeitos, considerados ilegítimos pelos manifestantes, tomaram posse na semana passada.



A tensão aumentou na segunda-feira depois que os sérvios tentaram entrar à força no prédio da prefeitura de Zvecan. A polícia de Kosovo usou gás lacrimogêneo para repelir a multidão.



Em um primeiro momento, as forças internacionais da KFOR tentaram separar os manifestantes da polícia, mas depois dispersaram a multidão usando seus escudos e cassetetes.



Os manifestantes então responderam jogando pedras, garrafas e coquetéis molotov nos soldados. Mais de 50 manifestantes ficaram feridos, de acordo com o presidente sérvio, Aleksandar Vucic.



Belgrado nunca reconheceu a independência do Kosovo, proclamada em 2008 por esta ex-província sérvia. Quase 120.000 sérvios vivem em Kosovo, que tem uma população de 1,8 milhão, de maioria albanesa.