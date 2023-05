Cerveja com água reciclada de chuveiros e pias gera polêmica nos EUA

436

A iniciativa é de empresas californianas. (foto: Freepik/Reprodução)



A cerveja é uma bebida popular em todo o mundo, e sua produção com água reciclada de chuveiros e pias tem provocado debates recentemente. Uma companhia dos Estados Unidos criou uma cerveja utilizando água cinza, proveniente de um edifício de alto padrão em São Francisco, gerando discussões sobre o potencial não explorado da água de reuso.





A iniciativa é uma parceria entre duas empresas californianas: a Epic Cleantec, especializada em reciclagem de água, e a cervejaria Devil's Canyon Brewing Company. O CEO da Epic Cleantec, Aaron Tartakovsky, explicou ao jornal 'The Guardian' que o objetivo era mostrar o potencial inexplorado da água de reuso. Segundo o empresário, a intenção era criar uma cerveja de sabor mais universal, em vez de uma cerveja artesanal, como a IPA, que agrada a alguns e desagrada a outros.





Tartakovsky afirmou que a produção de cerveja a partir de água de reuso tem suas vantagens. O empresário destacou que, em muitas cervejarias, a água que sai da torneira é utilizada diretamente na produção. No entanto, no caso da cerveja produzida com água reciclada, o processo de tratamento permite ajustes em algumas etapas, oferecendo aos cervejeiros uma tela em branco.





Em relação aos testes realizados com a cerveja, o CEO mencionou que muitos consumidores ficaram entusiasmados após degustá-la. 'Muitas pessoas, inicialmente e compreensivelmente, estavam céticas em relação ao projeto ou hesitantes em experimentar. Mas eu diria que 99% daqueles que chegaram um pouco apreensivos, uma vez que provaram, ficaram empolgadas', relatou Tartakovsky.