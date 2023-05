Terremoto de 5,7 abala Bogotá e nordeste da Colômbia

436

Um terremoto de magnitude 5,7 na escala Richter sacudiu o nordeste e o centro da Colômbia neste domingo (28). Os abalos foram sentidos na capital, Bogotá, sem registrar mortes, feridos ou danos, indicou o Serviço Geológico colombiano.



O epicentro do tremor foi no município de Los Santos, no departamento de Santander (nordeste) e ocorreu às 10h45 locais (12h45 no horário de Brasília) a uma profundidade de 152 quilômetros, informou o Serviço Geológico da Colômbia em sua conta no Twitter.



"Até o momento não há relatos de vítimas do tremor de hoje", tuitou o presidente colombiano, Gustavo Petro, em seu perfil.



Segundo os usuários nas redes sociais, o movimento foi forte em Bogotá, centro do país, e em Bucaramanga, próximo ao epicentro - onde está localizada uma das principais falhas geológicas do país.



Quase 30 minutos após o primeiro abalo, o centro geológico registrou uma réplica do tremor, desta vez de magnitude 3,6 a uma profundidade de 145 quilômetros, na mesma região de Santander.



