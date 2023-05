Mancha verde fluorescente em canal intriga cidade

436

A Ponte Rialto em Veneza é um dos pontos turísticos mais populares da cidade (foto: EPA)

Os venezianos acordaram na manhã deste domingo (28/5) com uma visão incomum: um trecho de água no canal central da cidade tinha ficado verde fluorescente.

As autoridades locais coletaram amostras de água e abriram uma investigação urgente.

Há muitas especulações sobre o que poderia ter causado a mudança de cor da água ao redor da famosa Ponte Rialto.

As teorias vão desde a liberação de corante até um protesto de ativistas ambientais.

A imprensa italiana informou que a polícia local estava examinando imagens de câmeras de segurança para determinar se o fenômeno pode ter sido provocado por alguém. O incidente acontece na véspera da regata de Volgalonga.

Muitos internautas disseram que as imagens de Veneza deste fim de semana lembram a ação de 1968 do artista argentino Nicolás García Uriburu, que tingiu as águas do Grande Canal de verde para aumentar a conscientização sobre questões ecológicas.

