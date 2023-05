Risco de fome aumenta por seca na fronteira entre Honduras, Guatemala e El Salvador

436

Autoridades da região conhecida como "Trifinio", onde convergem as fronteiras de Honduras, Guatemala e El Salvador, declararam um "alerta" nesta sexta-feira (26) para evitar que cerca de 140.000 pessoas passem "fome" por causa da seca.



"Entramos em alerta porque é preciso evitar que a situação de crise" por falta de alimentos vivenciada pelos moradores "passe para a fome por causa da seca e das mudanças climáticas", disse à AFP o diretor hondurenho do Plano Trifinio, Jorge Aguilar.



Este plano foi criado em 1997 no âmbito do Sistema de Integração Centro-Americano (SICA) para desenvolver essa região de 7.584 km² que tem mais de um milhão de habitantes entre os três países, com 62% das famílias em situação de pobreza.



Em entrevista coletiva, a secretária-executiva trinacional do Plano Trifinio, a hondurenha Liseth Hernández, disse que "cerca de 140.000 pessoas vivenciam crises alimentares em diferentes fases", sobretudo na Guatemala e em Honduras, uma situação que "não deve passar para a fome".



Ela explicou que a seca impede as colheitas que são feitas em maio e as que começam em outubro, quando os habitantes locais começam a ficar sem reservas de alimentos.



"Não temos dados que indiquem que estejamos em fase [...] de fome, que alguém tenha morrido porque deixou de comer, não temos essa informação e esperamos não ter", comentou Hernández.



Ela também lamentou que os fenômenos climáticos recorrentes reduziram as áreas de plantio na região, o que piorou a produção de alimentos, junto com o encarecimento dos insumos.



Em resposta, para ajudar a população, Hernández disse que as autoridades dos três países vão se esforçar para "produzir alimentos em tempo curto", como "hortas familiares e comunitárias", "sistemas de irrigação em diferentes modalidades", "captadores de água", "cultivos adaptáveis à seca" e "viveiros comunitários".