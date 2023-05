Polícia portuguesa encerra buscas recentes no caso Madeleine McCann

436

Madeleine McCann desapareceu em 2007 (foto: Reprodução) Nesta quinta-feira (25), a polícia de Portugal finalizou as últimas buscas por informações e indícios que possam ajudar a solucionar o desaparecimento da menina Madeleine McCann, ocorrido em 2007. A equipe investigou um reservatório de água na região do Algarve, coletando amostras não especificadas, mas não encontrou provas conclusivas.





Em comunicado, a polícia portuguesa informou que a operação de três dias, solicitada pela Alemanha, foi concluída e que o material obtido será entregue às autoridades alemãs após garantir a preservação dos interesses da investigação em andamento em Portugal.





As autoridades alemãs, que identificaram um suspeito no caso, têm auxiliado as equipes portuguesas na busca pela área remota do resort costeiro do Algarve, onde McCann desapareceu aos três anos de idade durante as férias com a família em 2007.





O promotor Christian Wolters, em entrevista à agência Reuters, mencionou que há expectativas, porém não muito altas. Ele afirmou que os investigadores estão à procura do corpo, além de qualquer objeto que possa auxiliar na investigação, como vestimentas.





Em 2020, os promotores alemães apontaram Christian Brueckner como o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann. Brueckner, condenado por abuso infantil e tráfico, cumpre pena na Alemanha pelo estupro de uma idosa de 72 anos na mesma área do Algarve.





Madeleine McCann, de origem britânica, desapareceu aos três anos em 3 de maio de 2007, pouco antes de seu quarto aniversário, na Praia da Luz, um popular destino turístico no sul de Portugal. Na ocasião, ela estava no quarto do hotel com seus irmãos gêmeos de dois anos, enquanto seus pais, os médicos Kate e Gerry McCann, jantavam em um restaurante próximo.





Em abril do ano passado, a Justiça portuguesa acusou um homem na Alemanha pelo desaparecimento de Madeleine. As autoridades alemãs afirmam desde 2020 que possuem provas do homicídio da menina e apontam como principal suspeito o pedófilo reincidente alemão Christian Brueckner. Na época do crime, Christian B. morava a pouca distância do hotel da Praia da Luz, onde Madeleine desapareceu. De acordo com as autoridades alemãs, a menina está morta.