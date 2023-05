Crianças desaparecidas na Amazônia colombiana deixam indícios de vida

436

(foto: Divulgação/Fuerzas Militares de Colombia) As autoridades militares da Colômbia e indígenas que participam das buscas pelas quatro crianças desaparecidas há 23 dias em uma área da Amazônia colombiana encontraram indícios de que elas podem estar vivas, segundo o jornal El Pais. O Exército informou que, recentemente, foram achados em dois locais distintos fraldas, um acessório de celular, uma toalha e um par de tênis a aproximadamente 600 metros do local onde o avião caiu.





Os militares acreditam que esses vestígios são sinais de que os quatro irmãos, com idades entre 11 meses e 13 anos, estão vivos após o acidente aéreo. Além disso, foi localizado um abrigo feito de galhos, onde havia uma tesoura, um prendedor de cabelo e uma maçã mordida. Os investigadores consideram que esses objetos indicam que as crianças conseguiram sobreviver à queda sem sofrer ferimentos graves, já que não foram encontrados vestígios de sangue nas proximidades.





O Exército colombiano afirmou que essa descoberta incentiva o esforço gigantesco da Operação Esperança, envolvendo mais de 350 pessoas, incluindo instituições estatais, civis e comunidades, que utilizam todos os seus recursos tecnológicos, conhecimentos e experiências para superar o impossível e resgatar as quatro crianças.





As crianças viajavam com a mãe, outro adulto e o piloto no dia 1º de maio, partindo de Araracuara com destino a San José del Guaviere, capital da região. No entanto, a pequena aeronave reportou uma falha no motor enquanto sobrevoava Caquetá, sobre o rio Apaporis, na selva amazônica, e perdeu contato com a torre de controle. Os corpos dos três adultos foram encontrados no 16º dia de buscas, mas as crianças não estavam no local. A área onde os destroços do monomotor foram achados é de difícil acesso, com visibilidade reduzida a menos de 20 metros de distância.





Na semana passada, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, anunciou nas redes sociais que as crianças haviam sido encontradas vivas e saudáveis. Posteriormente, ele voltou atrás no anúncio, pediu desculpas e se retratou.