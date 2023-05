Adolescente é mordida por tubarão enquanto surfava

436

Maggie Drozdowski achou que havia sido mordida por um caranguejo (foto: Reprodução / New Jersey Inquirer) ma jovem surfista viveu momentos de terror ao ser mordida por um tubarão enquanto pegava ondas na costa de Stone Harbor, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Maggie Drozdowski, a adolescente em questão, inicialmente acreditou que havia sido beliscada por um caranguejo, mas logo percebeu que se tratava de um predador maior.





O incidente ocorreu no dia 24 de maio de 2023, às 11h01. Maggie relatou que o ataque durou aproximadamente cinco segundos e descreveu a experiência como assustadora. Ela tentou se desvencilhar do tubarão com força, chutando-o até conseguir se soltar.





Após o ocorrido, a jovem surfista conseguiu remar de volta à praia, onde foi socorrida e levada ao Cape Regional Medical Center. Maggie sofreu cortes na panturrilha e no pé, precisando de alguns pontos para fechar as feridas. Segundo o médico que a atendeu, as lesões eram compatíveis com as comumente causadas por mordidas de tubarão.





Apesar do incidente, as autoridades locais decidiram manter a praia aberta para o fim de semana. No entanto, os frequentadores foram orientados a tomar precauções ao entrar na água e a estar atentos à presença de tubarões. A segurança dos banhistas é uma preocupação constante e medidas cautelares são importantes para evitar acidentes.