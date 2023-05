Ex-presidente da Colômbia sofre novo revés em investigação por suborno

436

A Justiça colombiana negou nesta terça-feira o pedido de um promotor para encerrar a investigação contra Álvaro Uribe por suborno, um novo revés para o ex-presidente em um dos casos de maior repercussão e mais politizados dos últimos anos no país.



"Ao contrário do que afirma o promotor, existem sim elementos probatórios, prova física e informações obtidas legalmente que permitem dizer com probabilidade de verdade que a conduta criminosa de suborno ocorreu e que o dr. Uribe pode ter a condição de participante", declarou a juíza Laura Barrera durante audiência pública em Bogotá.



Esta é a segunda vez que um tribunal rejeita um pedido da promotoria para arquivar a investigação contra Uribe por suposto suborno e manipulação de testemunhas em torno de sua suposta participação em grupos armados de extrema direita.



A decisão abre caminho para que Uribe, que governou entre 2002 e 2010 com uma política dura contra as guerrilhas de esquerda tão aplaudida quanto criticada se torne o primeiro ex-presidente colombiano a ser julgado.



A promotoria, no entanto, ainda pode preparar um novo pedido para encerrar a investigação ou recorrer da decisão de Laura Barrera em outro tribunal.



Se um tribunal superior, por fim, acatar a decisão da juíza, Uribe irá a julgamento e pode ser condenado à prisão por dois crimes relacionados (suborno e fraude processual).