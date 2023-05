Pai e filho condenados por fraude milionária em lotéricas nos EUA

436

Estima-se que os dois homens tenham lavado aproximadamente R$ 100 milhões. (foto: KMBC News/Reprodução)

Ali Jaafar, 63 anos, e seu filho Yousef Jaafar, 29 anos, foram condenados por um esquema fraudulento envolvendo lotéricas no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ao longo de uma década, a dupla conseguiu sacar dinheiro de aproximadamente 14.000 bilhetes premiados. O esquema baseava-se na compra de bilhetes vencedores de pessoas que desejavam permanecer anônimas, oferecendo um desconto na negociação. Posteriormente, os ganhos eram declarados, porém, perdas fictícias em apostas eram inventadas com o objetivo de reduzir o valor dos impostos e garantir a manutenção dos lucros obtidos através da loteria.

Estima-se que os dois homens tenham lavado mais de US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 100 milhões) e sonegado cerca de US$ 6 milhões (em torno de R$ 30 milhões) em impostos. Ali Jaafar foi sentenciado a cumprir cinco anos de prisão, enquanto seu filho Yousef Jaafar foi condenado a quatro anos e dois meses de reclusão. Ambos deverão ressarcir o valor integral dos impostos sonegados e perder os lucros adquiridos com o esquema fraudulento.





Outro filho de Ali Jaafar, Mohamed Jaafar, também foi considerado culpado e aguarda a definição de sua sentença. Além disso, 40 agentes de loteria envolvidos no esquema tiveram suas licenças revogadas ou suspensas.