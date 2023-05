Rússia evacua civis em região de fronteira com a Ucrânia

436

O governador da região russa de Belgorod, alvo, nesta segunda-feira (22), de uma incursão armada de um grupo de "sabotadores" da Ucrânia, informou que a cidade está sendo evacuada com a ajuda de autoridades.



"Estamos batendo de porta em porta (...) A maior parte da população abandonou o território afetado, e estamos ajudando com nossos meios de transporte àqueles que não têm", declarou Viacheslav Gladkov pelo Telegram. "Espero que nossos militares concluam rapidamente a missão e eliminem o inimigo", acrescentou.



Autoridades russas informaram, nesta segunda, que estão combatendo um grupo de "sabotagem e reconhecimento" procedente da Ucrânia. Gladvok informou que duas pessoas ficaram feridas em um bombardeio na cidade de Glotovo e que há outros três feridos em Graivoron e um em Zamostie.



Esta operação revela as aparentes dificuldades de Moscou para garantir a segurança de sua fronteira nas regiões limítrofes com a Ucrânia, alvos de um número crescente de ataques nas últimas semanas.