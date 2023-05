Londres anuncia novas sanções contra Rússia, com proibição sobre diamantes

436

O Reino Unido anunciou, nesta sexta-feira (19, noite de quinta em Brasília), novas sanções contra o setor de mineração russo - com proibições à importação de alumínio, diamantes, cobre e níquel - para asfixiar a capacidade de Moscou de financiar a guerra na Ucrânia.



"Como mostram as sanções anunciadas hoje [sexta-feira], o G7 continua unido diante da ameaça da Rússia e firme em nosso apoio à Ucrânia", declarou o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, durante a cúpula do grupo dos sete países mais industrializados do mundo em Hiroshima, no Japão.



O comércio de diamantes russos está avaliado em entre 4 e 5 bilhões de dólares anuais (entre 20 e 25 bilhões de reais) e é uma importante fonte de receitas para o Kremlin.



Espera-se que a cúpula de Hiroshima gere um conjunto de novas sanções contra a Rússia, entre elas medidas dos Estados Unidos que colocarão mais 70 entidades russas e estrangeiras em uma lista de restrições comerciais, segundo um alto funcionário da Casa Branca.



Além disso, aplicará 300 sanções contra alvos diversos e variados, como "indivíduos, organizações, barcos e aeronaves", em Europa, Oriente Médio e Ásia.



Todos os Estados-membros do G7 preparam novas medidas, e os Estados Unidos contribuem com um pacote "consequente" de sanções que "tornará ainda mais difícil para a Rússia sustentar sua máquina de guerra", afirmou a fonte americana.