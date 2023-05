Acordo de exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro é prorrogado por dois meses

436

O acordo de exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro foi prorrogado por dois meses, anunciou nesta quarta-feira(17) o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que mediou as negociações entre Ucrânia e Rússia, com o apoio da ONU.



"Foi decidido prorrogar o acordo sobre grãos do Mar Negro por dois meses", anunciou Erdogan na véspera do fim do prazo deste pacto firmado inicialmente em julho de 2022.



A Rússia concordou em não bloquear a saída de navios dos portos ucranianos, detalhou Erdogan, que enfatizou que a prorrogação é "benéfica para todas as partes".



Pouco depois do anúncio, Ucrânia manifestou seu "agradecimento" a Ancara e ONU pela extensão do acordo de exportação de grãos, que "reforça a segurança alimentar mundial".



A Rússia confirmou a prorrogação do acordo por um período de dois meses, mas pediu para "corrigir" os "desequilíbrios" em sua aplicação. Segundo Moscou, suas exportações de fertilizantes e produtos agrícolas continuam sendo dificultadas, enquanto é permitida a exportação de cereais ucranianos.



A Ucrânia era um dos maiores exportadores de grãos do mundo antes da invasão russa, lançada em fevereiro de 2022.



Os navios de guerra russos bloquearam, inicialmente, os portos ucranianos do Mar Negro, o que contribuiu para a disparada dos preços dos grãos nos mercados internacionais. A alta prejudicou, em particular, os países mais pobres.



Turquia e Nações Unidas alcançaram este acordo em julho de 2022 e, em razão dele, corredores seguros foram abertos para a passagem de navios carregados de grãos ucranianos.



No entanto, o acordo esteve em risco cada vez que Rússia e Ucrânia tiveram que renová-lo.



Até a data, mais de 30 milhões de toneladas de grãos e outros produtos agrícolas foram exportadas graças ao compromisso.