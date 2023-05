Wells Fargo pagará US$ 1 bilhão para encerrar processo de acionistas

O banco americano Wells Fargo concordou em pagar US$ 1 bilhão (R$ 4,89 bilhões, na cotação atual) para encerrar uma ação coletiva de acionistas que o acusavam de não ter mudado sua administração e práticas com rapidez suficiente após uma série de escândalos.



O acordo foi submetido à aprovação de um juiz federal em Manhattan, que ainda não o validou, de acordo com um documento arquivado na segunda-feira.



Em junho de 2020, um grupo de acionistas, incluindo o banco sueco Handelsbanken e o fundo de pensões dos xerifes da Louisiana, iniciou uma ação coletiva contra o banco com sede em San Francisco.



Na ação, o grupo acusa o Wells Fargo de deficiências no fortalecimento de seu controle de risco e no cumprimento de seus compromissos assumidos com os reguladores em 2018.



Na época, o Federal Reserve (Fed) havia forçado o banco a apresentar um plano para retomar o controle da administração após uma série de escândalos de abuso, incluindo a abertura de milhões de contas falsas e a cobrança de prêmios de seguro desnecessários.



Um relatório parlamentar de março de 2020 considerou que o estabelecimento não havia realizado uma verdadeira reforma administrativa e não estava cumprindo as diretrizes do Fed sobre gerenciamento de riscos.



