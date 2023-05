Incêndio em hostel deixa seis mortos na Nova Zelândia

Seis pessoas morreram em um incêndio ocorrido no começo desta terça-feira (noite de segunda, 15, no Brasil) em um hostel do centro de Wellington, capital da Nova Zelândia, informou o primeiro-ministro do país, Chris Hipkins.



Segundo policiais e os serviços de emergência, várias pessoas morreram e 52 foram resgatadas, algumas delas do telhado do local, e dezenas continuavam desaparecidas. Colunas de fumaça saíam do prédio, de quatro andares, enquanto 80 bombeiros e 20 caminhões tentavam apagar as chamas.



Hipkins informou que havia pelo menos seis mortos. Os bombeiros resgataram as pessoas que estavam no telhado, informou o subcomandante nacional de Incêndios e Emergências, Brendan Nally. O prédio não tinha sistema de sprinklers e o alarme de incêndio não disparou automaticamente, disse Nally.



- Tragédia -



Acredita-se que cerca de 90 pessoas estavam no prédio quando o fogo começou, segundo os bombeiros. "É uma tragédia absoluta", declarou Chris Hipkins. Sobre o número de mortos, respondeu: "Entendo que antes foram confirmados seis, mas parece provável que haverá mais."



Segundo Hipkins, muitos trabalhadores por turnos se hospedam no hostel, o que dificulta saber o número exato de pessoas que havia no prédio no momento do incêndio.



Seis pessoas foram levadas para o hospital, uma delas em estado grave, informou o serviço de ambulâncias da capital. Outras 15 foram atendidas no local.



Segundo um porta-voz da polícia, o número exato de mortos só será conhecido quando for possível ter acesso ao prédio. O premier prometeu uma "investigação a fundo" do desastre. "Haverá a oportunidade de determinar se esse prédio cumpria todas as regras, mas, obviamente, o foco neste momento é apoiar nossos bombeiros", declarou.



A polícia disse que a causa do incêndio é desconhecida e que trabalharia com os serviços de emergência para determinar a origem do mesmo.