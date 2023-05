Ex-fuzileiro naval mata homem no metrô de Nova York

Um ex-fuzileiro naval norte-americano, identificado como Daniel Penny, se entregou à Justiça na sexta-feira (12) após ser acusado de estrangular e matar um homem de 30 anos, Jordan Neely, em um vagão de metrô da linha F em Manhattan, Nova York. Um legista confirmou que a causa da morte foi compressão no pescoço. Os advogados de Penny afirmam que ele não tinha intenção de matar Neely.





O incidente ocorreu quando Neely, conhecido por imitar Michael Jackson no metrô e morador de rua, estava expressando sua fome e dizendo que estava prestes a morrer. Foi então que Penny se aproximou por trás e o agarrou pelo pescoço, segurando-o no chão do vagão até que ele parasse de se mexer. Mais tarde, Neely foi declarado morto.





Penny, de 24 anos, se entregou na 5ª Delegacia no sudeste de Manhattan, conforme relatado por uma testemunha da Reuters. Ele enfrentará acusações de homicídio culposo em segundo grau no Tribunal Criminal de Manhattan, segundo o procurador distrital Alvin Bragg.





O vídeo do incidente, gravado por um espectador, gerou repercussão nacional e reacendeu debates sobre a violência no metrô e o crescente número de moradores de rua em Nova York. A demora em acusar Penny e a natureza do crime levaram a protestos, com críticos alegando que o caso representa um exemplo de "vigilância branca" contra pessoas de cor, já que Neely era negro e Penny é branco.





Em um comunicado, a equipe jurídica de Penny expressou condolências aos familiares e amigos de Neely e alegou que ele havia ameaçado agressivamente os passageiros no vagão do metrô. "Daniel nunca teve a intenção de prejudicar o Sr. Neely e não poderia ter previsto sua morte prematura", diz o comunicado.





Os advogados de Penny, Steven Raiser e Thomas Kenniff, não responderam imediatamente a um pedido de comentário. Um advogado da família de Neely afirmou em um comunicado que as ações de Penny no trem e suas palavras mostram que "ele precisa estar na prisão".





Após uma série de ataques a passageiros de trem no ano passado, principalmente asiático-americanos, o prefeito Adams aumentou as patrulhas policiais e expandiu o atendimento aos doentes mentais no sistema de metrô, citando o aumento dos sem-teto após a pandemia.





O vídeo que circulou nas redes sociais mostrou Penny aplicando um estrangulamento em Neely por mais de três minutos. Dois outros homens são vistos no vídeo segurando os braços de Neely antes que ele ficasse mole.