Arábia Saudita convida presidente sírio Al Assad para cúpula árabe

O presidente sírio Bashar Al Assad foi convidado pela primeira vez desde o início da guerra civil síria, em 2011, para um encontro de cúpula da Liga Árabe, que será realizada na próxima semana na Arábia Saudita, anunciaram as autoridades em Damasco nesta quarta-feira (10).



A Síria foi readmitida no domingo na Liga Árabe, que a suspendeu em novembro de 2011 pela repressão de uma onda de protestos que degenerou em uma guerra com mais de 500 mil mortos até agora.



Al Assad recebeu o convite do rei saudita Salman para participar da próxima reunião da entidade, no dia 19 de maio, em Jidá. O convite foi feito pelo embaixador saudita na Jordânia.



"A realização desta próxima cúpula na Arábia Saudita fortalecerá as ações árabes conjuntas", declarou o presidente sírio.



A Arábia Saudita e a Síria anunciaram na terça-feira a reabertura de suas respectivas missões diplomáticas em Riad e Damasco, após mais de uma década de ruptura.



O presidente sírio conseguiu recentemente romper o isolamento diplomático, beneficiando-se de uma onda de solidariedade com seu país após o terremoto devastador de fevereiro, que também atingiu a Turquia.



Ele também se beneficiou da aproximação inesperada entre dois grandes rivais de sua região, Arábia Saudita e Irã, um de seus grandes aliados desde o início da guerra civil.