Ataque em sinagoga do leste da Tunísia deixa quatro mortos

Dois fiéis que participavam em uma peregrinação judaica na ilha de Djerba, no leste da Tunísia, morreram na terça-feira à noite em um ataque executado por um gendarme que também matou dois colegas, informou o ministério do Interior.



Quatro pessoas que visitavam a sinagoga de Ghriba ficaram feridos, assim como cinco oficiais das forças de segurança. O autor do ataque foi morto, de acordo com o ministério.



Os fiéis participavam em um ritual na sinagoga de Ghriba, a mais antiga da África, que em 2002 foi alvo de um atentado com caminhão-bomba que deixou 21 mortos.



O gendarme matou um de seus colegas e levou a munição. Ele seguiu para os arredores da sinagoga, onde abriu fogo contra as forças de segurança que protegiam o local. Outro gendarme morreu e cinco ficaram feridos.



Duas pessoas que estavam na sinagoga morreram no ataque.



O ministério das Relações Exteriores informou em um comunicado que os fiéis mortos eram um "tunisiano de 30 anos e um francês de 42 anos".



O atentado aconteceu no momento em que centenas de fiéis participavam na peregrinação judaica anual de Ghriba, que terminou na noite de terça-feira na sinagoga.