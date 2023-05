Corpos de 27 mineradores são recuperados após incêndio em mina de ouro no Peru

Brigadas policiais recuperaram os corpos dos 27 trabalhadores que morreram no fim de semana em um incêndio em uma mina de ouro no sul do Peru - informou o prefeito da área da tragédia nesta segunda-feira (8).



As tarefas de resgate duraram até o início da manhã no túnel La Esperanza 1, na cidade de Yanaquihua, no departamento de Arequipa.



"Os 27 corpos dos trabalhadores foram resgatados", disse o prefeito de Yanaquihua, James Casquino, à rádio RPP. Os restos mortais tiveram de ser transportados em caixões por uma estrada que leva à cidade de Arequipa.



Em um primeiro momento, os socorristas extraíram 12 corpos, mas as tarefas foram temporariamente interrompidas, devido ao acúmulo de gases tóxicos, explicou Casquino.



Os mineradores morreram sufocados, ou queimados, após o incêndio causado por um curto-circuito seguido, aparentemente, de uma explosão.



O incêndio começou no sábado (6), mas apenas ontem a Polícia conseguiu apurar o número de vítimas da pior tragédia de mineração em décadas no Peru. O país é o maior produtor de ouro da América Latina.



A mina afetada pelas chamas é legalmente operada pela "Minera Yanaquihua", uma empresa de médio porte que opera há 23 anos e extrai cerca de 15.000 onças de ouro por ano, segundo seu site.



Em um comunicado, a empresa especificou que 175 trabalhadores saíram ilesos do acidente.



A mineração é um dos motores da economia peruana, com participação de 8,3% no Produto Interno Bruto (PIB). O Peru é o segundo maior produtor mundial de prata, cobre e zinco, e o maior produtor de ouro, zinco, estanho, chumbo e molibdênio da América Latina, segundo dados oficiais.



No ano passado, 39 pessoas morreram em incidentes associados à mineração, de acordo com o Ministério de Minas e Energia do Peru.