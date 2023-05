Presidente da Ucrânia diz que Rússia será derrotada como 'o nazismo foi'

A Rússia será derrotada da mesma maneira que o nazismo em 1945, afirmou o presidente ucraniano Volodimir Zelensky em um discurso para marcar o 8 de maio, dia que marca a vitória dos aliados contra a Alemanha nazista e o fim da Segunda Guerra Mundial.



"Todo o antigo mal que a Rússia moderna está trazendo de volta será derrotado assim como o nazismo foi derrotado", declarou Zelensky em um discurso divulgado em suas redes sociais pouco depois de um novo ataque russo contra Kiev.



Mais de 30 drones foram derrubados quando sobrevoavam a capital ucraniana.



"Assim como destruímos o mal juntos naquela época, agora estamos destruindo um mal similar juntos", disse.



"Este mal, embora hoje seja diferente, tem o mesmo objetivo: a servidão ou a destruição", acrescentou o presidente ucraniano.



Zelensky pronunciou o discurso por ocasião das celebrações de 8 de maio e na véspera de um grande desfile miliar em Moscou.



"Venceremos!", prometeu no discurso, de quase 10 minutos, filmado diante de um imponente memorial da Segunda Guerra Mundial.



"Nunca esqueceremos a contribuição do povo ucraniano para a vitória contra o nazismo. E não vamos permitir que ninguém minta e diga que a vitória nesta guerra poderia ter acontecido sem a participação de outro país ou povo", afirmou.



Zelensky acusou o Kremlin de "agressão e anexação, ocupação e deportação, massacre e tortura, bombardeio de cidades e incêndio de localidades".



"Não vamos perder o que conquistamos, vamos recuperar tudo que foi capturado pelo inimigo", completou.



A Ucrânia afirmou que está finalizando os preparativos para uma grande contraofensiva, com o objetivo de recuperar os territórios ocupados por Moscou no leste e sul do país, assim como a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.