Boneca possuída? Annabelle do Reino Unido é filmada se mexendo

Nas imagens registradas por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que a boneca se mexe, aparentemente, sem nenhuma interferência humana. Desde janeiro, o brinquedo está confiscado em um quarto do My Haunted Hotel, em Chester, na Inglaterra. Apesar de ter se tornado objeto de investigação para pesquisadores de atividades paranormais, Grace Dolle se tornou uma atração turística no local.





No Twitter, a maioria dos usuários parecem não ter medo de nada, a ponto de ironizar a situação, sugerindo que a boneca está se exercitando após muito tempo estática: “Ginástica laboral, coitada, parada esse tempo todo.”, disse uma pessoa.





Ginástica laboral, coitada, parada esse tempo todo. %u2014 Alê do @euamolivrosnovos %uD83D%uDCDA (@Ale_Q_Paccola) May 5, 2023

a querida com cãibra no braço coitada %u2014 nuel is UNFORGIVEN (@zuhanismo) May 5, 2023

tadinha ela teve um espasmo, acontece com todos cho pic.twitter.com/7p4SdkvsiW %u2014 ju. %u271D%uFE0F (@lmjubs) May 5, 2023





Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram a boneca se mexendo sem interferência humana. (foto: Reprodução/Twitter ) Mesmo com o ceticismo de alguns, outros usuários na rede social acreditam na anomalia e declaram horror à situação. “Se o vídeo da Annabelle se mexendo aparecer mais uma vez pra mim não vou dormir essa noite. Pelo amor de Deus.”, afirmou em desespero outro perfil.

Se esse vídeo da Anabelle se mexendo aparecer mais uma vez pra mim nesse site eu não vou dormir essa noite pelo amor de Deus %u2014 cacauzera (@cacauzeraaa) May 5, 2023 depois de ver a notícia de que a anabelle se mexeu sozinha, tô morrendo de medo das bonecas da Ayla %u2014 alanis (@alaniissx) May 5, 2023 essa parada da boneca Anabelle do Reino Unido crl sinistro mano %u2014 guizinho (@guizashii) May 5, 2023







A boneca Grace Doll, apelidada de Annabelle do Reino Unido, foi filmada mexendo um dos braços, mesmo aprisionada em uma caixa bloqueada por correntes. O vídeo, que passou a circular nas redes sociais nesta sexta-feira (5/5), causou conflito entre o público. Há quem acredite em atividades paranormais e há quem duvide da ação.