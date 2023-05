A embaixadora dos Estados Unidos em Moscou, Lynne Tracy, visitou nesta quinta-feira (4) o ex-fuzileiro naval dos EUA, Paul Whelan, que cumpre uma sentença de 16 anos de prisão por espionagem na Rússia, anunciou a embaixada americana.



"Hoje, a embaixadora Tracy visitou Paul Whelan" na colônia prisional número 17 em Mordóvia (centro), disse a missão diplomática dos EUA em um comunicado do Telegram.



"O governo dos Estados Unidos continuará em contato com as autoridades russas sobre seu caso para trazer Paul de volta para casa o mais rápido possível", acrescentou.