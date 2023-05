Rio sedia primeira conferência Web Summit fora da Europa

O Rio inaugurou, na segunda-feira (1º), a conferência mundial sobre tecnologia Web Summit, que durante quatro dias reunirá milhares de empresários, criadores, investidores e ativistas para debater temas como inteligência artificial, redes sociais e mudanças climáticas.



A primeira edição desta conferência fora da Europa, conhecida como a "Davos dos geeks", vai receber cerca de 20.000 participantes entre 1 e 4 de maio.



Sediar este megaevento "é um passo decisivo de um plano ambicioso: transformar o Rio de Janeiro na capital da inovação na América Latina", disse o prefeito da cidade, Eduardo Paes, na cerimônia de abertura.



Entre os conferencistas da Web Summit Rio estão a ex-analista militar americana Chelsea Manning, que vazou documentos confidenciais ao Wikileaks em 2010; Meredith Whittaker, presidente da rede social Signal; e Ayo Tometi, cofundadora do movimento Black Lives Matter.



Outros destaques são o colombiano David Vélez, diretor-executivo do banco digital Nubank, que estreou no ano passado na Bolsa de Nova York; a ativista indígena Txai Suruí, defensora dos direitos humanos, e o produtor musical Kondzilla, criador do canal do YouTube mais popular da América Latina.



Criada em 2009, a Web Summit realizou suas primeiras edições em Dublin e, a partir de 2016, é realizada anualmente em Lisboa, em novembro.



A edição brasileira - que não vai substituir o evento em Portugal - será realizada no Rio até pelo menos 2028.



A Prefeitura estima que o evento movimentará cerca de 1,2 bilhão de reais na economia da cidade nos próximos seis anos.



Eduardo Paes prometeu trabalhar para reduzir a burocracia para atrair novos negócios de inovação ao Rio - "vão poder abrir uma empresa em menos de um minuto" - e assegurou que a Prefeitura está investindo na formação de pelo menos 5 mil jovens programadores para o próximo ano.



"O Rio terá força de trabalho para absorver a demanda", afirmou Paes.