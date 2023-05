Brasil participa de operação internacional contra site da 'dark web'

Uma operação policial internacional fechou um portal da "dark web" - a parte oculta da Internet -, deteve 288 suspeitos e apreendeu mais de 50 milhões de euros (US$ 54,8 milhões ou R$275,9 milhões) em dinheiro e moedas virtuais, informou nesta terça-feira (2) a Europol.



Chamada SpecTor, a operação conjunta foi organizada pelos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil com autoridades de segurança europeias e conseguiu apreender uma tonelada de drogas e 117 armas de fogo, comunicou a agência da polícia europeia sediada em Haia.



"Em uma operação coordenada pela Europol e com participação de nove países, as forças de segurança apreenderam o mercado ilegal 'Monopoly Market' e prenderam 288 suspeitos de envolvimento na compra ou venda de drogas", disse a Europol.



Esta agência policial garante que "vários desses suspeitos foram considerados alvos valiosos".



Esta operação acontece após a apreensão da infraestrutura criminosa da plataforma de vendas do 'Monopoly Market' em 2021, executada pela polícia da Alemanha.



"A Europol compilou pacotes de inteligência com base no tesouro de evidências entregues pelas autoridades alemãs", confirmaram.



"Esses pacotes de alvos, criados a partir do cruzamento e a análise dos dados e evidências coletadas, serviram de base para centenas de investigações em todo o país", a agência acrescentou.



Com esta operação "foram detidos 288 vendedores e compradores que participaram na venda de dezenas de milhares de mercadorias ilícitas na Europa, Reino Unido, Estados Unidos e Brasil".



O maior número de prisões foi nos Estados Unidos, onde 153 pessoas foram detidas, seguido pelo Reino Unido com 55, Alemanha com 52 e Holanda com 10.



Os agentes apreenderam 258 quilos de anfetaminas, 43 quilos de cocaína, 43 quilos de MDMA, matéria-prima para comprimidos de ecstasy, e mais de dez quilos de LSD e ecstasy, disse a Europol.



"Os criminosos podem pensar que são anônimos na dark web, mas não são", disse Nan van de Coevering, dos serviços investigativos holandeses, em um comunicado.



"Em resposta a esta operação, publicamos uma lista na 'dark web' com todos os pseudônimos dos vendedores detidos que cessaram suas práticas ilegais", acrescentou.



- "Mensagem contundente" -



A "dark web", que é uma versão paralela da Internet na qual o anonimato dos usuários é garantido - e que também possui sites legais, por exemplo para evitar a censura à imprensa em certos países - tem sido alvo de várias operações internacionais nos últimos anos.



Em abril de 2022, foi desmantelada a plataforma Hydra Market, um site oculto na Internet que foi considerado "o mercado ilegal com maior volume de negócios do mundo" com cerca de 1,23 milhão de euros (7,86 milhões de reais, na cotação da época) de vendas em 2020.



"Nossa coalizão de autoridades de segurança de três continentes mostra que todos nos saímos melhor quando trabalhamos juntos", disse Catherine De Bolle, diretora da Europol.



De Bolle afirmou que isso envia uma mensagem contundente aos criminosos na dark web.



"As forças de segurança internacionais têm os meios e a capacidade de identificá-los e responsabilizá-los por suas atividades ilegais", acrescentou.



Em abril, o maior mercado online do mundo para identidades e senhas roubadas, a plataforma Genesis, foi desmantelado.



Esta operação foi articulada pelo FBI dos Estados Unidos e pela polícia holandesa, com a participação de 17 países, o que culminou em 119 detenções.



Várias investigações sobre a identidade dos responsáveis pelas contas da dark web ainda estão em andamento, disse a polícia holandesa.