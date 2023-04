Erdogan reaparece em público após dias de ausência por doença

O presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que esteve doente desde terça-feira (25) devido a uma virose intestinal, reapareceu em público neste sábado (29) em Istambul, segundo imagens divulgadas pela televisão.



Segundo seu entorno, o chefe de Estado de 69 anos contraiu um vírus intestinal e só havia se comunicado por videoconferência nos últimos quatro dias, lançando dúvidas sobre seu estado de saúde a duas semanas das presidenciais em 14 de maio.



Erdogan assistiu ao espetáculo aéreo Teknofest, no antigo aeroporto Atatürk de Istambul. O evento é considerado "o maior do mundo" pela Turquia e permite que a indústria militar turca mostre seus drones e aviões.



O chefe de Estado parecia estar pronto para o combate, embora ainda estivesse pálido.



Ele retomou seu tom polêmico habitual e lançou ataques contra seus adversários, sem mencionar explicitamente seu estado de saúde.



"Com as declarações escandalosas que fizeram nos últimos dias, eles mostram seus ódios e rancores", discursou ele à multidão, antes de posar entre mulheres e crianças que o acompanhavam no palco.



"Mas não importa o que eles tentem fazer, eles não conseguirão nada", continuou ele, acusando os membros da oposição de serem "agentes" do Ocidente, empenhados em minar a Turquia.



Erdogan estava acompanhado do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e do primeiro-ministro da Líbia, Abdel Hamid Dbeibah, dois países para os quais a Turquia fornece drones de combate.



Determinado a retomar o rumo de sua campanha e acabar com os rumores, o chefe de Estado turco planeja realizar um comício em Izmir, na costa oeste, de acordo com seu programa.



Ele também é esperado no domingo (30) em Ancara, a capital, exatas duas semanas antes do primeiro turno da eleição.



A partir da noite de terça-feira sua agenda foi reorganizada e as viagens planejadas foram canceladas, inclusive a aguardada inauguração da primeira usina nuclear da Turquia - para a qual contou com a ajuda do presidente russo, Vladimir Putin -, na quinta-feira (27).



Erdogan participou, todavia, por videoconferência, mesmo com o rosto pálido e aparência abatida, sentado atrás de uma mesa.