Combates na região sudanesa de Darfur provocaram ao menos 74 mortes

Ao menos 74 pessoas morreram em dois dias de combates violentos esta semana na capital da região de Darfur do Oeste, leste do Sudão, informou o sindicato de médicos do país nesta sexta-feira.



"Ao menos 74 pessoas morreram em 24 e 25 de abril em combates em El Geneina. Ainda não conseguimos estabelecer um balanço para os dias 26 e 27 de abril porque todos os hospitais da cidade estão fora de serviço", afirmou o sindicato.



Os combates prosseguiam nesta sexta-feira em várias zonas do Sudão, apesar de as duas partes em conflito, o exército liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan e os paramilitares, terem concordado em prorrogar uma trégua que pretende frear os combates iniciados em 15 de abril.



"A situação continua muito tensa", disse à AFP um morador de El Geneina. "Ontem (quinta-feira) foi um dia muito difícil. Não há mais comida porque os mercados foram saqueados", acrescentou.