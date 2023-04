Meta cresce mais de 13% em Wall Street, após resultados melhores do que o esperado

As ações da Meta dispararam nas primeiras operações desta quinta-feira (27) na Bolsa de Valores de Nova York, impulsionadas pelos resultados trimestrais melhores do que o esperado, após vários trimestres decepcionantes.



Até às 13h45 GMT (10h45, no horário de Brasília), o título aumentava 13,57%, conseguindo, por si só, empurrar a alta do índice Nasdaq (+0,89%).



Isso incidiu em Wall Street, que nesta quinta abriu em alta em meio a uma sequência positiva dos gigantes tecnológicos e bom desempenho de diversas empresas. Após as primeiras operações, o Dow Jones subiu 0,36%, o tecnológico Nasdaq 0,90% e o índice ampliado S&P; 500 subiu 0,25%.



"As ações subiram principalmente, graças aos resultados da Meta", comentou Karl Haeling, da LBBW.



O grupo com sede em Melo Park (Califórnia, sul) teve um aumento de 3% em seus lucros em um ano, uma proeza em um contexto de forte concorrência.



Em um comunicado publicado na quarta (26), o grupo californiano deu conta de um faturamento ligeiramente mais alto nesse primeiro trimestre do ano comparado a igual período de 2022, de 28,65 bilhões de dólares (144,9 bilhões de reais na cotação atual), após três semestres consecutivos de queda.



A Meta (+14,57%) se aproxima dos 3 bilhões usuários mensais na gigante das redes sociais Facebook e seu diretor-executivo, Mark Zuckerberg, assegurou que isso também se deve ao aumento considerável do tempo de uso do Instagram, graças ao novo formato de vídeo curto Reels.



O desempenho da Meta segue o da Alphabet (+2,52%) - empresa-mãe do Google - e da Microsoft (+2,15%), também melhor do que o esperado pelos analistas.