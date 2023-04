A presidente do Peru, Dina Boluarte, decretou, nesta quarta-feira (26), estado de emergência nas fronteiras do país e ordenou o envio de militares para reforçar os controles diante da chegada de migrantes, saídos do Chile em sua maioria.



Os militares vão apoiar a polícia nas passagens fronteiriços com Chile, Bolívia, Brasil, Equador e Colômbia. "A polícia nacional manterá o controle da ordem interna, com o apoio das forças armadas", destacou Boluarte durante coletiva de imprensa.