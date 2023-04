Coreia do Sul diz que paz com Pyongyang requer 'força esmagadora'

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse, nesta quarta-feira (26), na Casa Branca, que a paz com a Coreia do Norte pode ser alcançada pela força e que os Estados Unidos responderiam a um ataque nuclear de Pyongyang.



"Podemos alcançar a paz mediante a superioridade de uma força esmagadora e não uma paz falsa, baseada na boa vontade do outro lado", afirmou Yoon durante coletiva de imprensa conjunta com o presidente americano, Joe Biden.



"Nossos dois países acordaram consultas presidenciais bilaterais imediatas em caso de um ataque nuclear da Coreia Norte e prometem responder de fora rápida, avassaladora e decisiva utilizando toda a força da aliança, incluindo armas nucleares dos Estados Unidos", afirmou Yoon.



Biden afirmou, por sua vez, que um ataque nuclear da Coreia do Norte provocaria o "fim" do regime.



Os dois líderes se reuniram no Salão Oval, depois que Biden recebeu Yoon na Casa Branca com honras militares.