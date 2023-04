China afirma que editor taiwanês é investigado por crimes contra a segurança nacional

Um editor taiwanês reportado como desaparecido depois de visitar Xangai está sendo investigado por supostos crimes contra a segurança nacional, informaram as autoridades chinesas.



Li Yanhe, editor-chefe da Gusa Publishing, está "sob investigação dos órgãos de segurança nacional por suspeitas de envolvimento em atividades que colocam em risco a segurança nacional", afirmou Zhu Fenglian, porta-voz do Escritório de Assuntos Taiwaneses de Pequim.



"As partes relevantes protegerão os direitos e interesses legítimos (de Li), de acordo com a lei", acrescentou a porta-voz.



Jornalistas de Taiwan alertaram para o desaparecimento de Li. O poeta dissidente chinês Bei Ling escreveu no Facebook na semana passada que Li teria sido "detido de maneira secreta" em Xangai quando foi visitar parentes em março.



A editora de Li publicou livros sobre história política críticos ao Partido Comunista da China, incluindo obras sobre a suposta opressão na região de Xinjiang e sobre a propaganda internacional de Pequim.



A lei de segurança nacional chinesa proíbe a participação em "atividades separatistas" e "subversão", entre outras ações consideradas contrárias ao Estado.



O ativista taiwanês pró-democracia Lee Ming-che ficou preso por cinco anos depois de ter sido condenado por questões de segurança nacional. Ele foi liberado no ano passado.



Pequim confirmou a detenção de Li um dia antes da apresentação de acusações formais de secessão contra o ativista taiwanês Yang Chih-yuan, líder de um pequeno partido político que defende a independência da ilha.



Meta