AIE: mercado mundial de carros elétricos registra forte crescimento

A venda de veículos elétricos manteve o "crescimento explosivo" este ano e deve alcançar a marca de quase um em cada cinco carros comercializados no mundo, informou a Agência Internacional de Energia (AIE).



A agência destacou que a rápida eletrificação do transporte terrestre terá grandes consequências para a indústria de energia porque eliminará a necessidade de cinco milhões de barris diários de petróleo até o final da década.



O consumo mundial de petróleo é de pouco mais de 100 milhões de barris por dia atualmente.



"Os veículos elétricos são um dos motores da emergente economia energética mundial e estão provocando uma transformação histórica na indústria automobilística mundial", afirmou em um comunicado Fatih Birol, diretor executivo da AIE.



A agência destacou em seu relatório anual sobre carros elétricos que as vendas destes veículos devem subir 35% este ano, com a marca de 14 milhões de unidades. O número representará uma participação de mercado de 18%, contra de 4% em 2020.



De acordo com a AIE, as vendas de carros elétricos se concentram principalmente em três mercados: China, Europa e Estados Unidos.



A China está na liderança, com 60% das vendas mundiais de carros elétricos em 2022, informou a AIE.



A agência também aponta que medidas como a Lei de Redução da Inflação nos Estados Unidos, que oferece subsídios para que os consumidores troquem seus carros para veículos elétricos, aumentarão as vendas nos próximos anos.



A AIE projeta que a participação média dos carros elétricos nos mercados da China, União Europeia e Estados Unidos deve subir para 60% até 2030.