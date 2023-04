Múmia de adolescente de cerca de 800 anos é descoberta no Peru

Uma múmia pré-incaica de entre 800 e 1.200 anos foi descoberta em perfeitas condições em um antigo centro urbano de barro nos arredores de Lima, informaram, nesta terça-feira (25), os responsáveis pela descoberta.



Os restos mortais seriam de uma pessoa que teria cerca de 12 ou 13 anos com altura aproximada de 1 metro e 30 centímetros.



"Encontramos a múmia de um adolescente entre 800 e 1.200 anos em uma estrutura funerária de 2 metros de profundidade no sítio arqueológico de Cajamarquilla", disse à AFP a arqueóloga Yomira Huamán, chefe do Projeto Arqueológico Cajamarquilla.



A estrutura funerária estava coberta com uma grande pedra de barro.



O indivíduo, cujo sexo ainda é desconhecido, provavelmente era um habitante da cultura Ichma, que existia há cerca de 900 anos antes de ser anexada pelo Império Inca no século XV.



Segundo Huamán, a areia grossa da região, com alto teor de sais, teria gerado um processo de mumificação natural, permitindo que os braços, antebraços e ambas as pernas retivessem restos de pele, enquanto a cabeça, separada do corpo, mantém mechas de cabelo. No caso da mandíbula, ainda há parte dos dentes.



"A descoberta é muito importante por seu estado de conservação", indicou a pesquisadora que lidera a equipe de arqueólogos da Universidade de San Marcos.



Ao lado da múmia foram encontrados uma boleadeira (arma de pedra), um mate (prato), uma agulha de cobre, restos de tecidos, milho e pimenta.



Em fevereiro de 2022, os arqueólogos encontraram 20 múmias em Cajamarquilla, incluindo oito crianças.



Cajamarquilla era um centro urbano onde se desenvolviam múltiplas funções como os setores administrativo, doméstico e residencial.



O local é considerado uma cidade de barro pré-hispânica, que poderia ter abrigado entre 10 mil e 20 mil pessoas em uma área de 167 hectares. Foi construída por volta do ano 200 a.C. e foi ocupada até o ano 1500.



A cidade está localizada 24 km a leste de Lima e é um dos maiores complexos arqueológicos da capital peruana.