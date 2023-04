Joe Biden anuncia que será candidato à reeleição em 2024

Joe Biden, 80, sem pensar em parar (foto: Stefani Reynolds / AFP)

Reação 'republicana'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira (25) que será candidato a reeleição em 2024 e inicia, com a idade recorde de 80 anos, uma nova campanha pela Casa Branca para "concluir o trabalho"."Cada geração tem um momento no qual teve que defender a democracia. Defender suas liberdades fundamentais. Acredito que este é o nosso momento. É por isto que estou concorrendo à reeleição como presidente dos Estados Unidos. Juntem-se a nós. Vamos concluir o trabalho", escreveu Biden em uma mensagem no Twitter, acompanhada por um vídeo.

O Partido Republicano garantiu nesta terça-feira (25) que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está "desconectado" da realidade, após o anúncio de que buscará a reeleição em 2024.

"Biden está tão desconectado da realidade que acha que merece mais quatro anos no poder, quando tudo o que está fazendo é criar uma crise atrás da outra", disse a chefe do partido, Ronna McDaniel.