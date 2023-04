O ex-presidente peruano Alejandro Toledo, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do megaescândalo da construtora brasileira Odebrecht, ingressou na noite deste domingo (23) em uma prisão em Lima após ser extraditado dos Estados Unidos, constataram jornalistas da AFP.



Toledo, de 77 anos, que governou o Peru de 2001 a 2006, chegou em um helicóptero da polícia à prisão de Barbadillo, no leste de Lima, onde também estão presos os ex-presidentes Pedro Castillo (2021-2022) e Alberto Fujimori (1990-2000).