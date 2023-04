Empresário compra casa do banqueiro Rockefeller nas Antilhas Francesas a preço de ouro

Um empresário americano comprou a casa que o banqueiro David Rockefeller construiu no final dos anos 1950 na ilha caribenha francesa de São Bartolomeu por US$ 136 milhões (R$ 686,6 milhões na cotação atual), informou o Wall Street Journal.



A propriedade, a maior desta ilha das Antilhas Francesas, estende-se por 52 hectares e pertencia originalmente ao antigo banqueiro desaparecido em 2017, neto do magnata John D. Rockefeller.



No início dos anos 1990, a casa foi comprada por Steve e Linda Horn, produtores de publicidade televisiva nos Estados Unidos. No entanto, após os danos causados pelo furacão Irma em 2017, eles colocaram a propriedade à venda.



Sua venda foi "oficializada em 7 de abril" e a casa agora pertence a Adam Sinn, um empresário americano de 45 anos, disse em comunicado um de seus consultores imobiliários, Douglas Foregger, que preside a empresa Wimco Real Estate em São Bartolomeu.



O novo proprietário, citado no comunicado, garantiu estar "encantado por ter adquirido um pedaço tão emblemático da história" e garante que vai reformar o imóvel para "restaurá-lo à glória dos anos Rockefeller".



Christian Wattiau, presidente de uma das principais imobiliárias de São Bartolomeu, a Sibarth Real Estate, disse à AFP que "esta é a maior transação imobiliária já registrada na ilha para uma única residência".



São Bartolomeu é conhecida por ser um destino de turismo de luxo onde as estrelas passam o verão.