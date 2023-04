Pai russo que se opõe ao conflito pode manter a autoridade parental sobre a filha

Um pai que foi separado de sua filha porque ela fez um desenho contra o conflito na Ucrânia manterá a autoridade parental, mas permanecerá na prisão por enquanto, disse seu advogado nesta sexta-feira (21).



"O processo para limitar os direitos parentais de Alexei [Moskaliov] foi retirado, o caso está encerrado", disse à AFP seu advogado Vladimir Bilienko.



"Alexei manterá sua autoridade parental", acrescentou, agradecendo "a todos aqueles que não ficaram indiferentes", incluindo jornalistas, em um caso que chocou parte da opinião pública russa.



Moskaliov chamou a atenção das autoridades no ano passado, quando sua filha de 13 anos fez um desenho em sala de aula mostrando mísseis russos mirando uma mulher e uma criança perto de uma bandeira ucraniana.



A diretora da escola entrou em contato com a polícia, que descobriu mensagens do pai nas redes sociais criticando a repressão.



Moskaliov, de 54 anos, que cria sua filha Maria sozinho na cidade de Efremov, ao sul de Moscou, foi posteriormente processado e condenado em março a dois anos de prisão por "desacreditar" o exército.



Horas antes de sua sentença, ele violou sua prisão domiciliar e fugiu para a vizinha Belarus, onde foi rapidamente preso.



Na semana passada, a ONG especializada OVD-Info afirmou que ele havia sido extraditado de Belarus para a Rússia.



No entanto, seu advogado declarou nesta sexta-feira que ainda não havia conseguido localizar Moskaliov, explicando que entrou em contato com um centro de detenção preventiva em Tula, ao sul de Moscou, para onde seu cliente deveria ter sido transferido originalmente.



"Eles me disseram que ele ainda não estava lá. Não sei onde ele está no momento", disse o advogado.



Desde o início de março, Moskaliov foi separado de sua filha, que inicialmente foi internada em um centro juvenil, até que foi entregue à mãe no início de abril.