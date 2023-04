Polônia volta a autorizar trânsito de trigo ucraniano

O trânsito de cereais ucranianos e outros produtos agrícolas pela Polônia, suspenso por quase uma semana pelo governo polonês, foi oficialmente retomado nesta sexta-feira (21), disseram as autoridades.



A Polônia e outros países da União Europeia que fazem fronteira com a Ucrânia impuseram proibições temporárias às exportações de grãos ucranianos após protestos de agricultores contra a queda dos preços.



Desde que a rota tradicional de exportação pelo Mar Negro foi bloqueada pela invasão russa, os grãos ucranianos destinados a países estrangeiros têm transitado pela União Europeia.



O trânsito pela Polônia de diversos produtos alimentares, como açúcar, carne, frutas e legumes, voltou a ser autorizado a partir das 02h00 (21h00 de quinta, no horário de Brasília) após a entrada em vigor de um regulamento governamental.



No entanto, os exportadores ucranianos não podem vender esses produtos no mercado polonês.



A Polônia proibiu no sábado a entrada de dezenas de alimentos ucranianos, principalmente cereais, em resposta a protestos de agricultores.



A decisão foi tomada sem consultar Kiev ou a Comissão Europeia, gerando críticas de ambas as partes.



Desde o início da guerra na Ucrânia, as reservas de grãos se acumularam na Polônia, derrubando os preços locais, gerando protestos e a renúncia de um ministro da agricultura polonês.



Hungria, Eslováquia e Bulgária impuseram proibições temporárias semelhantes.