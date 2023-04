Publicação digital BuzzFeed News vai encerrar suas atividades nos EUA

A publicação digital BuzzFeed News, símbolo da nova imprensa na Internet, vai encerrar suas atividades, no âmbito de um plano de ajustes, anunciou o diretor da BuzzFeed, Jonah Peretti, nesta quinta-feira (20), em uma nota interna, à qual a AFP teve acesso.



"Estamos reduzindo nosso quadro de funcionários em cerca de 15% hoje... e iniciando o processo de fechamento do BuzzFeed News", uma publicação digital separada do site de entretenimento BuzzFeed.com, disse Peretti em nota à equipe.



"Após demissões em quase todos os setores, decidimos que a empresa não pode mais financiar o BuzzFeed News como uma organização autônoma", anunciou o diretor.



Essa fatia de 15% da força de trabalho representa cerca de 1.200 funcionários de um total de 8.000.



Jonah Peretti destacou que "o HuffPost e o BuzzFeed.com indicaram que vão abrir novas vagas para membros do BuzzFeed News".



Lançado em 2006, o BuzzFeed tem sido uma referência para a nova geração de sites de informação gratuitos repletos de cultura pop e construídos nas redes sociais, cujo modelo econômico se baseava, praticamente, na receita com publicidade.



Após o anúncio, as ações do BuzzFeed caíram mais de 20% na Bolsa de Valores de Nova York nesta quinta-feira.