Maior exercício mundial de defesa cibernética tem início na Estônia

Mais de 3 mil especialistas, de 38 países, iniciaram nesta quarta-feira (19), em Tallin, o maior exercício de defesa cibernética do mundo, informou o Centro de Excelência da Otan para a Ciberdefesa (CCD CoE), sediado na capital da Estônia.



Chamado "Locked Shields", o exercício terá uma duração de quatro dias, durante os quais os participantes irão tentar proteger seus sistemas de informática "contra ataques em tempo real e receber um treinamento de tomada de decisões táticas e estratégicas em situações críticas", explicou o centro. As equipes também "deverão apontar incidentes, executar decisões estratégicas e resolver problemas de medicina legal, jurídicos e midiáticos", acrescentou.



"O Locked Shields é um exercício que opõe uma equipe vermelha de ataque a equipes azuis de defesa, compostas por Estados membros do CCD CoE e países associados", detalhou o centro.



"Este último ano nos mostrou o quão importante é a força da defesa cibernética", declarou o ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, que mencionou a guerra travada na Ucrânia desde a invasão russa, em fevereiro de 2022. "A Ucrânia dispõe de capacidades digitais sólidas, o que significa que seu Estado pode continuar fornecendo serviços digitais essenciais mesmo em tempos de guerra", assinalou.