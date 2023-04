Polônia implanta sistema de vigilância eletrônica na fronteira com enclave russo

O ministro do Interior polonês, Mariusz Kaminski, anunciou nesta terça-feira (18) a implantação de um sistema de vigilância eletrônica ao longo da fronteira com o enclave russo de Kaliningrado, para impedir a passagem de migrantes irregulares, orquestrada, segundo Varsóvia, por Moscou.



Este sistema eletrônico será adicionado à barreira de metal em construção ao longo dos 200 quilômetros desta fronteira.



"Teremos vigilância total sobre o que acontece na fronteira", disse Kaminski em um comunicado.



O projeto terá um custo estimado de 88 milhões de dólares (437,1 milhões de reais, nos valores atuais) e será composto por 3.000 câmeras e sensores de movimento.



Kaliningrado é um enclave russo que faz fronteira com Polônia e Lituânia, ambos membros da União Europeia.



A Polônia já tem uma barreira metálica de cinco metros de altura em sua fronteira com Belarus, aliada de Moscou, também equipada com um sistema de vigilância eletrônica.



Varsóvia acusa Belarus de permitir a entrada de migrantes em condição irregular que desejam entrar na União Europeia, o que o governo bielorrusso nega.



Apesar destas barreiras e das habituais expulsões aplicadas pela Polônia, todos os dias cerca de 100 migrantes tentam atravessar a fronteira entre Belarus e Polônia de forma irregular, segundo os guardas de fronteira e as ONGs que trabalham na região.