Elon Musk funda a X.AI, uma start-up de inteligência artificial

Elon Musk registou no mês passado uma empresa de inteligência artificial (IA) denominada X.AI, com sede em Nevada, segundo um documento oficial consultado pela AFP neste estado americano.



De acordo com um artigo publicado pelo Financial Times nesta sexta-feira (14), a nova empresa vai competir com a OpenAI, a start-up californiana que desenvolveu o ChatGPT, um programa de IA capaz de interagir com humanos e produzir todo o tipo de textos.



O sucesso desta interface desde o seu lançamento no final de novembro tem causado uma competição no desenvolvimento desta tecnologia devido ao seu grande potencial.



Segundo vários meios de comunicação especializados, o dono do Twitter, da Tesla e da SpaceX contratou Igor Babuschkin e Manuel Kroiss, ambos da DeepMind, braço de IA da Alphabet (dona do Google), também envolvidos na disputa pelo controle dessa tecnologia.



Esse movimento de Musk se choca com uma postura pública que ele próprio assumiu no mês passado, quando assinou um apelo para interromper o desenvolvimento da IA.



As centenas de signatários que apoiaram este texto alertaram para os riscos desta tecnologia e se perguntaram: "É desejável desenvolver mentes não humanas que, em última análise, possam nos superar em número e inteligência e nos substituir?"



Musk cofundou a OpenAI em 2015, antes de deixar a empresa em 2018.



Desde então, ele criticou a empresa, inclusive em um tuíte em dezembro passado em que afirmava que a IA está sendo treinada para ser "woke", um termo que significa "acordado" em inglês e é usado para definir a esquerda americana preocupada com as injustiças sociais.



No documento oficial de registo da X.AI, datado de 9 de março de 2023, Elon Musk consta como único diretor, enquanto, Jared Birchall, ex-banqueiro da Morgan Stanley que gere a fortuna do bilionário, é tido como secretário, segundo o jornal Financial Times.



