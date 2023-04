AFP lança curso online de verificação digital em espanhol

A AFP lança nesta terça-feira (11) um curso online de jornalismo e investigação digital em espanhol para ajudar jornalistas e estudantes de jornalismo a trabalhar de forma mais eficiente e segura online e evitar as armadilhas da desinformação.



O treinamento, já disponível em inglês, francês e português, agora também está disponível em espanhol. Esta é uma iniciativa desenvolvida pela equipe de verificação digital da AFP com o apoio da Google News Initiative e que já conta com mais de 10.000 inscritos em todo o mundo.



"O uso das redes sociais, combinado com o crescimento da desinformação, leva os jornalistas a atualizar constantemente suas práticas. Queremos compartilhar nossa experiência em investigação digital para ajudá-los a ser mais eficazes e trabalhar com mais segurança", disse Phil Chetwynd, diretor de Informação da AFP.



Com 10 módulos, o curso aborda estratégias e ferramentas que permitem aprender a encontrar a origem de fotos e vídeos postados na Internet, geolocalizar imagens, identificar fontes confiáveis e tirar proveito de buscadores e redes sociais.