Fiéis celebram Via-Crúcis dentro dos templos na Nicarágua

Os fiéis católicos da Nicarágua celebraram nesta sexta-feira a Via-Crúcis nos jardins dos templos, e não nas ruas, em meio à tensão entre o governo do presidente Daniel Ortega e a Igreja.



Veículos opositores e sacerdotes afirmaram que o governo proibiu as tradicionais procissões da Semana Santa nas ruas, embora, oficialmente, não tenham sido anunciadas restrições relacionadas a este assunto.



Na Catedral de Manágua, a Via-Crúcis foi conduzida pelo cardeal Leopoldo Brenes, que destacou que todas as igrejas estavam lotadas. Segundo a legislação local, a polícia precisa autorizar todas as atividades públicas, inclusive as religiosas.



Manágua expulsou do país nesta semana um sacerdote de origem panamenha, um ato que se soma à deportação de outros religiosos católicos e à condenação a 26 anos de prisão contra o bispo Rolando Álvarez, proferida em fevereiro.



Em entrevista no mês passado ao portal argentino Infobae, o Papa Francisco chamou o governo Ortega de "ditadura grosseira", e disse que o presidente sandinista sofre de "desequilíbrio".