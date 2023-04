López Obrador denuncia campanha contra Trump com fins eleitoreiros

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou nesta quarta-feira que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump enfrenta denúncias contra ele por suas aspirações a voltar a disputar a Casa Branca.



O bilionário, de 76 anos, enfrenta 34 acusações relacionadas com o pagamento, em 2016, de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels para manter silêncio sobre um suposto caso extraconjugal que remonta a 2006 e que ele sempre negou.



"Não sei se ele cometeu crimes, não me diz respeito. Me chama a atenção que o estejam acusando de algo que aconteceu (...) em 2006", declarou López Obrador durante sua habitual conferência matinal.



O presidente mexicano de esquerda afirmou, ainda, que "não se deve usar o jurídico, os assuntos supostamente legais, com fins políticos eleitorais".



"Por isso, não concordo com o que estão fazendo com o ex-presidente Trump, não concordo. Já sofri com isso", acrescentou López Obrador que, em 2004, quando era prefeito, enfrentou um processo de impeachment que tentou impedir sua candidatura às eleições presidenciais de 2006.



Esta é a segunda vez que López Obrador sai em defesa de Trump nas últimas duas semanas. Em 21 de março, criticou a possível prisão do ex-presidente republicano pelo mesmo caso.



A simpatia de López Obrador pelo magnata nova-iorquino ocorre apesar da agressiva retórica antimexicana usada pelo republicano durante a campanha que o levou à Presidência dos Estados Unidos em 2016 e que manteve, ocasionalmente, quando já estava no poder.



Durante essa campanha, Trump disse que muitos mexicanos que migraram para os Estados Unidos eram "estupradores" e que levavam "drogas" e "crime" para seu país.