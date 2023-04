O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, está "impactado e consternado" com a "violência e as agressões" de membros das forças de segurança israelenses no interior da mesquita Al-Aqsa, na noite passada, declarou seu porta-voz nesta quarta-feira (5).



"O secretário-geral está impactado e consternado com as imagens que viu esta manhã sobre a violência e as agressões das forças de segurança israelenses no interior" da mesquita Al Aqsa, disse Stéphane Dujarric, que ressaltou que "este momento do calendário, santo para os judeus, os cristãos e os muçulmanos, deveria ser de paz, e não de violência".