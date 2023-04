Tornados e fortes tempestades deixam pelo menos 32 mortos nos EUA

As fortes tempestades e tornados que atingiram vários pontos dos Estados Unidos no último fim de semana deixaram ao menos 32 mortos, de acordo com o balanço oficial, e a previsão meteorológica antecipa mais condições extremas para esta segunda (3) e terça-feira (4).



O estado do Tennessee foi particularmente afetado, com 15 mortes associadas às condições climáticas, informou a agência de gerenciamento de desastres do estado no domingo.



Nove pessoas morreram no condado de McNairy, enquanto outras três - entre elas, duas crianças - morreram em Memphis após a queda de árvores sobre suas casas, disse a polícia local à AFP.



Em todos os locais atingidos pelas tempestades e tornados desde a sexta-feira, os moradores estão lidando com danos como carros virados, árvores arrancadas, postes de telefone quebrados e casas destruídas.



Essas mortes se somam às 17 nos estados de Arkansas, Mississípi e Alabama, no sul, e outras em Indiana e illinois, no centro-oeste americano, além de Delaware, na costa leste.



"Estamos trabalhando em estreita colaboração com o estado de Indiana e outros estados afetados, enquanto os danos são avaliados, e estamos preparados para responder a qualquer solicitação adicional de assistência federal", afirmou o presidente dos EUA, Joe Biden, após prestar seu apoio às vítimas e seus familiares.



Os tornados são comuns no país, sobretudo nas regiões centro e sul.



Na última sexta-feira, Biden visitou o estado do Mississípi, onde há uma semana um tornado causou a morte de 25 pessoas, provocando grandes danos materiais.



Em dezembro de 2021, cerca de 80 pessoas perderam a vida nos tornados que atingiram o Kentucky.